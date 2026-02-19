Скидки
21:00 Мск
Олимпиада 2026

Олимпиада 2026, фигурное катание, женщины: онлайн-трансляция произвольной программы начнётся в 21:00 мск

Олимпиада-2026, фигурное катание, женщины: онлайн-трансляция ПП начнётся в 21:00 мск
Аделия Петросян
Комментарии

Сегодня, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх 2026 года пройдёт произвольная программа у женщин в одиночном катании. Начало соревнований запланировано на 21:00 мск. Российская фигуристка Аделия Петросян выйдет на лёд в Милане в 0:16 мск. Она выступит в последней разминке под 20-м номером.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Не началось

В прокате россиянки прозвучат композиции Nocturne No. 1 in D Minor и Yo Soy Maria. Прямую трансляцию события в России можно посмотреть на сервисе Okko Sport.

Напомним, Аделия Петросян занимает пятое место по итогам короткой программы. Там она набрала 72,89 балла и отстаёт от японки Ами Накаи почти на шесть баллов.

Календарь Олимпиады-2026
Новости. Олимпиада 2026
Приложение для Android