Олимпиада-2026, фигурное катание, женщины: онлайн-трансляция ПП начнётся в 21:00 мск

Сегодня, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх 2026 года пройдёт произвольная программа у женщин в одиночном катании. Начало соревнований запланировано на 21:00 мск. Российская фигуристка Аделия Петросян выйдет на лёд в Милане в 0:16 мск. Она выступит в последней разминке под 20-м номером.

В прокате россиянки прозвучат композиции Nocturne No. 1 in D Minor и Yo Soy Maria. Прямую трансляцию события в России можно посмотреть на сервисе Okko Sport.

Напомним, Аделия Петросян занимает пятое место по итогам короткой программы. Там она набрала 72,89 балла и отстаёт от японки Ами Накаи почти на шесть баллов.