ОИ-2026. Хоккей(ж). США — Канада
Смотреть трансляцию
21:10 Мск
Олимпиада 2026

Один из первых дизайнеров костюмов Аделии Петросян поддержал её перед ПП на Олимпиаде

Один из первых дизайнеров костюмов Аделии Петросян поддержал её перед ПП на Олимпиаде
Аделия Петросян
Комментарии

Создатель первых костюмов российской фигуристки Аделии Петросян Игорь Нарзонов выразил слова поддержки спортсменке перед произвольной программой на Олимпийских играх — 2026. В социальных сетях дизайнер, который занимается созданием образом для юных фигуристок, показал свои первые работы для Петросян.

Фото: из личного архива Игоря Нарзонова

Начало произвольной программы запланировано на 21:00 мск. Российская фигуристка Аделия Петросян выйдет на лёд в Милане в 00:16 по мск. Она выступит в последней разминке под 20-м номером.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Не началось

Напомним, Петросян занимает пятое место по итогам короткой программы. Там она набрала 72,89 балла и отстаёт от японки Ами Накаи почти на шесть баллов.

Верим в Аделию Петросян! 19 февраля — важнейший для России день на Олимпиаде-2026
Верим в Аделию Петросян! 19 февраля — важнейший для России день на Олимпиаде-2026
