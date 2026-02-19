Один из первых дизайнеров костюмов Аделии Петросян поддержал её перед ПП на Олимпиаде

Создатель первых костюмов российской фигуристки Аделии Петросян Игорь Нарзонов выразил слова поддержки спортсменке перед произвольной программой на Олимпийских играх — 2026. В социальных сетях дизайнер, который занимается созданием образом для юных фигуристок, показал свои первые работы для Петросян.

Фото: из личного архива Игоря Нарзонова

Начало произвольной программы запланировано на 21:00 мск. Российская фигуристка Аделия Петросян выйдет на лёд в Милане в 00:16 по мск. Она выступит в последней разминке под 20-м номером.

Напомним, Петросян занимает пятое место по итогам короткой программы. Там она набрала 72,89 балла и отстаёт от японки Ами Накаи почти на шесть баллов.