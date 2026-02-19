Почему Аделия Петросян без тренера на Олимпиаде-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян не может выступать на Олимпийских играх — 2026 в Милане в сопровождении своего тренера Этери Тутберидзе. На соревнованиях Олимпиады спортсменку может сопровождать в качестве тренера только входящий в штаб Тутберидзе хореограф Даниил Глейхенгауз, оформивший нейтральный статус.

Согласно разъяснениям МОК, это связано с тем, что имеющая грузинский паспорт Этери Тутберидзе присутствует на Олимпиаде-2026 по аккредитации от НОК Грузии, при этом специалист не оформляла нейтральный статус и не проходила соответствующих проверок МОК.

Таким образом, Тутберидзе имеет возможность помогать Аделии Петросян на тренировках, как и любой другой аккредитованный на Олимпиаде тренер, но не может в качестве личного тренера сопровождать российскую фигуристку во время соревновательных прокатов.

По итогам выступлений в короткой программе Петросян получила от судей 72,89 балла и занимает пятое место. Прокаты произвольной программы фигуристок-одиночниц состоятся 19 февраля, старт соревнований назначен на 21:00 мск.

Видео: Зажигательный танец Аделии Петросян