Кинотеатры России покажут произвольную программу женщин с участием Петросян на ОИ-2026

19 февраля в расписании нескольких кинотеатров России в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах появились сеансы прямой трансляции выступлений женщин с произвольной программой на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом объявила одна из крупнейших киносетей.

Время начала сеансов совпадает со стартом трансляции. Первая разминка женщин выйдет на лёд в 21:00.

Российская фигуристка Аделия Петросян в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 заняла пятое место, набрав 72,89 балла. Она выступит в заключительной разминке под 20-м стартовым номером, так как очерёдность выступления фигуристок в произвольной программе отсчитывается в обратном порядке.