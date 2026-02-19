Скидки
ОИ-2026. Хоккей(ж). США — Канада
21:10 Мск
Олимпиада 2026

Кинотеатры России покажут произвольную программу женщин с участием Петросян на ОИ-2026
19 февраля в расписании нескольких кинотеатров России в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах появились сеансы прямой трансляции выступлений женщин с произвольной программой на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом объявила одна из крупнейших киносетей.

Время начала сеансов совпадает со стартом трансляции. Первая разминка женщин выйдет на лёд в 21:00.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59

Российская фигуристка Аделия Петросян в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 заняла пятое место, набрав 72,89 балла. Она выступит в заключительной разминке под 20-м стартовым номером, так как очерёдность выступления фигуристок в произвольной программе отсчитывается в обратном порядке.

