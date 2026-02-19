Скидки
Олимпиада 2026

Мужская эстафета по лыжным гонкам на ОИ собрала рекордную аудиторию на норвежском ТВ — МОК

Йоханнес Клебо
Комментарии

Зрительский интерес к мужской эстафете по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх — 2026 на норвежском телевидении достиг рекордных значений. Доля аудитории на канале NRK1 15 февраля была равна 93,1%. Это самые высокие показатели просмотра в истории страны, учитывая летние и зимние ОИ. Информацию в социальных сетях опубликовал директор по коммуникациям и связям с общественностью МОК Кристиан Клауэ.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км. Смешанная
15 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Италия

В мужской эстафете Йоханнес Клебо выиграл девятую олимпийскую золотую медаль и стал самым титулованным зимником на Олимпийских играх в истории. Вместе с ним на вершину пьедестала поднялись Эмиль Иверсен, Мартин Лёвстрём Нюэнгет и Эйнар Хедегарт.

Накануне Клебо победил с Хедегартом и в командном спринте.

