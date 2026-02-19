Мужская эстафета по лыжным гонкам на ОИ собрала рекордную аудиторию на норвежском ТВ — МОК

Зрительский интерес к мужской эстафете по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх — 2026 на норвежском телевидении достиг рекордных значений. Доля аудитории на канале NRK1 15 февраля была равна 93,1%. Это самые высокие показатели просмотра в истории страны, учитывая летние и зимние ОИ. Информацию в социальных сетях опубликовал директор по коммуникациям и связям с общественностью МОК Кристиан Клауэ.

В мужской эстафете Йоханнес Клебо выиграл девятую олимпийскую золотую медаль и стал самым титулованным зимником на Олимпийских играх в истории. Вместе с ним на вершину пьедестала поднялись Эмиль Иверсен, Мартин Лёвстрём Нюэнгет и Эйнар Хедегарт.

Накануне Клебо победил с Хедегартом и в командном спринте.