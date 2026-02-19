Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей(ж). США — Канада
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане: расписание Аделии Петросян на 19 февраля

Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане: расписание Аделии Петросян на 19 февраля
Комментарии

Сегодня, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх 2026 года пройдут выступления фигуристок-одиночниц в произвольной программе. Единственная представительница России в этой дисциплине, чемпионка страны и победительница предолимпийского отборочного турнира Аделия Петросян выйдет на лёд под 20-м стартовым номером.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Не началось

Выступления спортсменок в произвольной программе в женском одиночном катании стартуют в 21:00 мск. Начало проката Аделии Петросян запланировано на 0:16 20 февраля мск. Трансляцию произвольной программы на ОИ-2026 покажет онлайн-кинотеатр Okko.

По итогам выступлений в короткой программе Петросян получила от судей 72,89 балла и занимает промежуточное пятое место.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Американец бесстыдно «топит» Петросян на Олимпиаде! Как судили короткую у женщин в Милане?
Американец бесстыдно «топит» Петросян на Олимпиаде! Как судили короткую у женщин в Милане?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android