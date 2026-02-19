Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане: расписание Аделии Петросян на 19 февраля

Сегодня, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх 2026 года пройдут выступления фигуристок-одиночниц в произвольной программе. Единственная представительница России в этой дисциплине, чемпионка страны и победительница предолимпийского отборочного турнира Аделия Петросян выйдет на лёд под 20-м стартовым номером.

Выступления спортсменок в произвольной программе в женском одиночном катании стартуют в 21:00 мск. Начало проката Аделии Петросян запланировано на 0:16 20 февраля мск. Трансляцию произвольной программы на ОИ-2026 покажет онлайн-кинотеатр Okko.

По итогам выступлений в короткой программе Петросян получила от судей 72,89 балла и занимает промежуточное пятое место.