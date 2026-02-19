«Это эстафета длиной в 40 лет». Перро — о значимости командного золота Франции на ОИ-2026

Французский биатлонист, лидер общего зачёта Кубка мира — 2025/2026 Эрик Перро высказался о победе своей сборной в эстафете на Олимпиаде-2026. Франция впервые в истории биатлона на ОИ выиграла золото в мужской командной гонке.

— Если честно, вся эта история французского биатлона, которую нам хотелось достойно представить, меня и вымотала, и одновременно зарядила. Мы настолько выжали из себя всё, чтобы всё это получилось. Поэтому прошу прощения за эти несколько последних метров на стадионе, которые получились чуть тяжелее, чем другие.

— Вы так хотели эту медаль в мужской эстафете. Теперь вы вчетвером — олимпийские чемпионы.

— Да, но на самом деле нас не четверо, а сотни. Есть четверо, кто бежал эстафету, а есть шестёрка человек в нынешней команде, 20–30 человек в штабе, есть вся французская делегация. И все прошлые поколения, которые прокладывали путь французского биатлона и не получили эту медаль, хотя вложили невероятные усилия.

Сегодня я горжусь, что представляю всю эту историю биатлона. Нам выпала честь нести эту медаль, но до нас было множество людей, которые показали дорогу, чтобы мы оказались здесь. Это эстафета длиной в 40 лет, которая сегодня завершилась. И какая гордость быть её частью, — приводит слова Перро RMC Sport.