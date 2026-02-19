Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей(ж). США — Канада
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Это эстафета длиной в 40 лет». Перро — о значимости командного золота Франции на ОИ-2026

«Это эстафета длиной в 40 лет». Перро — о значимости командного золота Франции на ОИ-2026
Эрик Перро и Кентен Фийон Майе
Комментарии

Французский биатлонист, лидер общего зачёта Кубка мира — 2025/2026 Эрик Перро высказался о победе своей сборной в эстафете на Олимпиаде-2026. Франция впервые в истории биатлона на ОИ выиграла золото в мужской командной гонке.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
17 февраля 2026, вторник. 16:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Швеция

— Если честно, вся эта история французского биатлона, которую нам хотелось достойно представить, меня и вымотала, и одновременно зарядила. Мы настолько выжали из себя всё, чтобы всё это получилось. Поэтому прошу прощения за эти несколько последних метров на стадионе, которые получились чуть тяжелее, чем другие.

— Вы так хотели эту медаль в мужской эстафете. Теперь вы вчетвером — олимпийские чемпионы.
— Да, но на самом деле нас не четверо, а сотни. Есть четверо, кто бежал эстафету, а есть шестёрка человек в нынешней команде, 20–30 человек в штабе, есть вся французская делегация. И все прошлые поколения, которые прокладывали путь французского биатлона и не получили эту медаль, хотя вложили невероятные усилия.

Сегодня я горжусь, что представляю всю эту историю биатлона. Нам выпала честь нести эту медаль, но до нас было множество людей, которые показали дорогу, чтобы мы оказались здесь. Это эстафета длиной в 40 лет, которая сегодня завершилась. И какая гордость быть её частью, — приводит слова Перро RMC Sport.

Материалы по теме
Это доминация. Франция вынесла соперниц в женской эстафете на Олимпиаде-2026
Это доминация. Франция вынесла соперниц в женской эстафете на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android