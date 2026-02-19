Скидки
ОИ-2026. Хоккей(ж). США — Канада
21:10 Мск
Олимпиада 2026

Тренер Гуменника Вероника Дайнеко поблагодарила болельщиков за поддержку на ОИ-2026

Тренер Гуменника Вероника Дайнеко поблагодарила болельщиков за поддержку на ОИ-2026
Комментарии

Вероника Дайнеко, тренер российского фигуриста Петра Гуменника, занявшего на Олимпийских играх — 2026 итоговое шестое место, поблагодарила болельщиков за оказанную на соревновании поддержку.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«И дорогим нашим друзьям я выражаю огромную благодарность за поддержку на очень тяжёлых соревнованиях. Надо заметить, что эта поддержка по децибелам была ничуть не меньше, чем дома, в России, да и плакаты на трибунах даже в стрессе я видела. Вы лучшие и делаете нашу жизнь светлее и радостнее! Любим вас! С благодарностью — ваша Дайнечка», — приводит слова Дайнеко официальная группа поддержки Гуменника в телеграм-канале.

