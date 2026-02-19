Тренер Гуменника Вероника Дайнеко поблагодарила болельщиков за поддержку на ОИ-2026
Поделиться
Вероника Дайнеко, тренер российского фигуриста Петра Гуменника, занявшего на Олимпийских играх — 2026 итоговое шестое место, поблагодарила болельщиков за оказанную на соревновании поддержку.
Олимпиада 2026. Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
«И дорогим нашим друзьям я выражаю огромную благодарность за поддержку на очень тяжёлых соревнованиях. Надо заметить, что эта поддержка по децибелам была ничуть не меньше, чем дома, в России, да и плакаты на трибунах даже в стрессе я видела. Вы лучшие и делаете нашу жизнь светлее и радостнее! Любим вас! С благодарностью — ваша Дайнечка», — приводит слова Дайнеко официальная группа поддержки Гуменника в телеграм-канале.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 февраля 2026
-
11:00
-
10:55
-
10:34
-
10:30
-
10:25
-
10:17
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:49
-
09:45
-
09:36
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
08:00
-
08:00
-
07:51
-
07:35
-
07:24
-
07:10
-
04:55
-
04:42
-
04:20
-
03:49
-
03:39