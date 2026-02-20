Скидки
Фристайл. Мужчины. Хафпайп. Финал
Главная Олимпиада 2026 Новости

Канада — Финляндия: онлайн-трансляция полуфинала Олимпиады-2026 начнётся в 18:45 мск

Канада — Финляндия: онлайн-трансляция полуфинала Олимпиады-2026 начнётся в 18:45 мск
Комментарии

Сегодня, 20 февраля, состоится первый полуфинальный матч олимпийского турнира по хоккею между сборными Канады и Финляндии. Национальные команды встретятся на стадионе «Арена Санта-Джулия» в Милане. Начало встречи запланировано на 18:40 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на трансляцию матча полуфинала хоккейного турнира Олимпиады-2026 Канада — Финляндия в России принадлежат Okko.
Олимпиада 2026. Хоккей
Мужчины. 1/2 финала. Канада - Финляндия
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Не началось

На стадии четвертьфинала олимпийского турнира сборная Канады в овертайме победила Чехию со счётом 4:3. На аналогичном этапе Финляндия в овертайме переиграла Швейцарию со счётом 3:2.

Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
