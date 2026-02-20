США — Словакия: онлайн-трансляция полуфинала Олимпиады-2026 начнётся в 23:10 мск

Сегодня, 20 февраля, состоится второй полуфинальный матч олимпийского турнира по хоккею между сборными США и Словакии. Национальные команды встретятся на стадионе «Арена Санта-Джулия» в Милане. Начало встречи запланировано на 23:10 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

На стадии четвертьфинала олимпийского турнира сборная США в овертайме победила Швецию со счётом 2:1. На аналогичном этапе Словакия переиграла Германию со счётом 6:2.

Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.

