Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей(ж). США — Канада
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Ни ********, ни смартфонов». Коростелёв и Филиппов пошутили о проблемах на Олимпиаде-2026

«Ни ********, ни смартфонов». Коростелёв и Филиппов пошутили о проблемах на Олимпиаде-2026
Савелий Коростелёв и Никита Филиппов
Комментарии

Участники Олимпиады-2026 в Италии Савелий Коростелёв (лыжные гонки) и Никита Филиппов (ски-альпинизм) пошутили над отсутствием презервативов и подарочных телефонов на Играх. Коростелёв оставил комментарий под публикацией Филиппова. В ней ски-альпинист сделал распаковку формы нейтрального спортсмена и подарков от организаторов. Никита отметил, что не получил в подарок смартфон, а Савелий иронично добавил, что нет и презервативов, которые закончились на ОИ.

Коростелёв: Ни ******** [презервативов], ни смартфонов.

Филиппов: Братан, я гусарские привёз, на закрытии поделюсь!

Зимняя Олимпиада-2026 проходит с 6 по 22 февраля. Россия представлена 13 спортсменами, которые ранее получили нейтральный статус.

Материалы по теме
Объявился хозяин собаки, которая выбежала на лыжную трассу на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android