«Ни ********, ни смартфонов». Коростелёв и Филиппов пошутили о проблемах на Олимпиаде-2026

Участники Олимпиады-2026 в Италии Савелий Коростелёв (лыжные гонки) и Никита Филиппов (ски-альпинизм) пошутили над отсутствием презервативов и подарочных телефонов на Играх. Коростелёв оставил комментарий под публикацией Филиппова. В ней ски-альпинист сделал распаковку формы нейтрального спортсмена и подарков от организаторов. Никита отметил, что не получил в подарок смартфон, а Савелий иронично добавил, что нет и презервативов, которые закончились на ОИ.

Коростелёв: Ни ******** [презервативов], ни смартфонов.

Филиппов: Братан, я гусарские привёз, на закрытии поделюсь!

Зимняя Олимпиада-2026 проходит с 6 по 22 февраля. Россия представлена 13 спортсменами, которые ранее получили нейтральный статус.