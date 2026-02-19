Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Порнозвезда пообещала Коростелёву 16-часовой секс-марафон за медаль на ОИ-2026

Порнозвезда пообещала Коростелёву 16-часовой секс-марафон за медаль на ОИ-2026
Савелий Коростелёв
Комментарии

Порноактриса Мэри Рок сделала предложение российскому лыжнику Савелию Коростелёву. Она пообещала провести со спортсменом 16 часов, если тот выиграет медаль в марафоне на Олимпиаде-2026. Ранее Коростелёв сетовал на отсутствие в олимпийской деревне презервативов.

«Я поклонница спорта и Олимпийских игр. Очень переживаю за Савелия Коростелёва. Мне очень жаль, что в одной из прошлых гонок ему чуть-чуть не хватило до бронзовой медали. Но в этом марафоне, уверена, Савелий займёт призовое место. Чтобы замотивировать его я обещаю 16-часовой секс-марафон, если он выиграет медаль (смеётся). Савелий, я в вас верю!» — приводит слова Рок Mash на спорте.

Марафон на 50 км на Олимпиаде-2026 пройдёт в субботу, 21 февраля. Его начало — в 13:00 мск.

