МОК объяснил, почему олимпийцам из России не подарили смартфоны на Играх-2026

В Международном олимпийском комитете (МОК) высказались по поводу отсутствия у российских спортсменов смартфонов от спонсора Олимпиады-2026 в Италии. Тему прокомментировала пресс-служба организации.

«В целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, распространение этих устройств среди спортсменов из некоторых стран запрещено. Однако МОК приложил усилия, чтобы все спортсмены, участвующие в зимних Олимпийских играх, имели доступ к важной информации о соревнованиях и сервисам для спортсменов, которые обычно предоставляются через эти устройства», — приводит слова пресс-службы МОК «Советский спорт».

Ранее об отсутствии смартфонов среди подарков участникам заявил Никита Филиппов (ски-альпинизм).