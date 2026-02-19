Скидки
Олимпиада 2026

Татьяна Тарасова прокомментирует произвольную программу у женщин на Олимпиаде-2026

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступит в роли комментатора во время трансляции произвольных программ у женщин на Олимпийских играх — 2026. Её напарником станет Андрей Журанков.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Не началось

Выступления спортсменок в произвольной программе в женском одиночном катании стартуют в 21:00 мск. Начало проката Аделии Петросян запланировано на 0:16 20 февраля мск. Трансляцию произвольной программы на ОИ-2026 покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Петросян в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 заняла пятое место, набрав 72,89 балла. Она выступит в заключительной разминке под 20-м стартовым номером, так как очерёдность выступления фигуристок в произвольной программе отсчитывается в обратном порядке.

