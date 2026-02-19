Скидки
Олимпиада 2026

«Когда уходила в гонку, подумала о Жаклене». Лу Жанмонно — об эстафете на Олимпиаде-2026

«Когда уходила в гонку, подумала о Жаклене». Лу Жанмонно — об эстафете на Олимпиаде-2026
Лу Жанмонно


Французская биатлонистка Лу Жанмонно поделилась эмоциями от победы в женской эстафете на Олимпиаде-2026. Француженка рассказала, что при начале своего этапа гонки, думала об Эмильене Жаклене. Он напутствовал её перед стартом. Ранее Жаклену пришлось отыгрывать отставание после штрафного круга партнёра по сборной. Аналогичный путь проделала и Жанмонно.

«Он сказал, что нужно просто выложиться полностью и помнить, что ещё ничего не решено до самой финишной черты. Я была действительно впечатлена, потому что во время Олимпийских игр очень трудно так мыслить. Поэтому, когда я уходила в гонку, подумала о нём. Моей целью было сделать то же самое. Он был очень силён», — приводит слова Жанмонно Ski-Nordique.

Мужская и женская сборные Франции одержали победы в эстафетных гонках, имея на своём счету по одному штрафному кругу.


