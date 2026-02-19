Скидки
Олимпиада 2026

«Лучшая эстафетчица всех времён». Йоханнес Бё — о результатах Жулии Симон

Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё назвал обладательницу трёх золотых медалей Олимпийских игр француженку Жулию Симон лучшей эстафетчицей в истории и заявил, что она достойна занять место в символической сборной.

«Для меня Жулия Симон — лучшая эстафетчица всех времён. Она полностью заслуживает места в символической сборной вне зависимости от пола.

На своей трассе она великолепна. Быстро стреляет, делает идеальные выстрелы. Кажется, что здесь, на Олимпийских играх, она единственная, кто не боится целиться в первую попавшуюся мишень», – приводит слова Бё-младшего Ski-nordique.

На данный момент все три золотые медали французская биатлонистка выиграла на Олимпиаде-2026. В 2022 году она становилась серебряным призёром Игр в Пекине.

