Олимпиада 2026

Самуэльссон сменил место жительства на Олимпиаде-2026 из-за отсутствия личных медалей

Самуэльссон сменил место жительства на Олимпиаде-2026 из-за отсутствия личных медалей
Себастиан Самуэльссон
Комментарии

Лидер сборной Швеции по биатлону Себастиан Самуэльссон сообщил, что стал жить ниже по высоте во время Олимпиады-2026. Это связано с отсутствием у него личных наград в Антхольце.

«У меня есть небольшой джокер: со вторника я переехал ниже по высоте и надеюсь, что это поможет организму восстановиться. Можно сказать, это своего рода авантюра. Впервые буду это делать на турнире подобного уровня, но считаю, что риск оправдан», — приводит слова Самуэльссона Expressen.

В индивидуальной гонке швед стал седьмым, в спринте — пятым, а в гонке преследования — 12-м. Единственная медаль, бронзовая, была выиграна в мужской эстафете.

