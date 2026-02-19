Снуп Догг сфотографировался с Михаилом Шайдоровым на Олимпиаде-2026

Американский рэпер и актёр Снуп Догг встретился с новоиспечённым олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании Михаилом Шайдоровым. Они сделали совместную фотографию на фоне собора в Милане на Пьяцца дель Дуомо. Кадры опубликовал в социальных сетях сам фигурист.

21-летний Шайдоров стал лишь вторым олимпийским чемпионом в истории Казахстана в зимних видах спорта. Шайдоров выиграл золото Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия), набрав по сумме короткой и произвольной программ 291,58 балла. После короткой программы он занимал пятое место.

Зимняя Олимпиада-2026 проходит с 6 по 22 февраля.