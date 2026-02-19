Скидки
ОИ-2026. Хоккей(ж). США — Канада
21:10 Мск
Олимпиада 2026

Никита Филиппов прошёл в полуфинал спринта в ски-альпинизме на Олимпиаде-2026
Никита Филиппов
Комментарии

23-летний россиянин Никита Филиппов занял второе место в 1/4 финала спринта в ски-альпинизме на Олимпийских играх — 2026. Он прошёл в полуфинал напрямую из второго забега. На месте проведения соревнований идёт сильный снег.

Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. Квалификация
19 февраля 2026, четверг. 12:30 МСК
Окончено
1
Ориоль Кардона Коль
Испания
2:37.96
2
Йон Кистлер
Швейцария
2:38.36
3
Никита Филиппов
Россия
2:39.84

Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Спринт, мужчины. 1/4 финала, второй забег:

1. Йон Кистлер (Швейцария) — 2.38,3.
2. Никита Филиппов (Россия) +1,48.
3. Максимильен Дрион дю Шапуа (Бельгия) +4,04.
4. Кэмерон Смит (США) +9,23.
5. Филлип Беллингем (Австралия) +10,03.

Сегодня, 19 февраля, в Стельвио ски-альпинизм дебютировал на Олимпиадах. В 15:25 мск начнутся полуфиналы соревнований у мужчин. В 16:15 — финал.

Календарь Олимпиады-2026
Комментарии
