Медведева назвала прокаты КП у женщин на Олимпиаде-2026, удивившие её больше всего

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 российская фигуристка Евгения Медведева назвала два наиболее удививших её проката короткой программы у женщин на Олимпиаде-2026.

На первой строчке расположилась японка Ами Накаи, исполнившая в прокате тройной аксель. Американка Эмбер Гленн также сделала этот элемент «ультра-си», но допустила ошибку на тройном риттбергере, после чего заняла 13-е место.

— Главное удивление этой короткой программы.

— Японка, которая заняла первое место. И плохой прокат Эмбер Гленн. Это был бы золотой фонд фигурного катания, если бы она чисто откатала, – сказала Медведева в видео на YouTube-канале «ДоброFON».

Россиянка Аделия Петросян после первого дня соревнований занимает пятое место.