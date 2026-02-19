Скидки
ОИ-2026. Хоккей(ж). США — Канада
21:10 Мск
Медведева назвала прокаты КП у женщин на Олимпиаде-2026, удивившие её больше всего

Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 российская фигуристка Евгения Медведева назвала два наиболее удививших её проката короткой программы у женщин на Олимпиаде-2026.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59

На первой строчке расположилась японка Ами Накаи, исполнившая в прокате тройной аксель. Американка Эмбер Гленн также сделала этот элемент «ультра-си», но допустила ошибку на тройном риттбергере, после чего заняла 13-е место.

— Главное удивление этой короткой программы.
— Японка, которая заняла первое место. И плохой прокат Эмбер Гленн. Это был бы золотой фонд фигурного катания, если бы она чисто откатала, – сказала Медведева в видео на YouTube-канале «ДоброFON».

Россиянка Аделия Петросян после первого дня соревнований занимает пятое место.

