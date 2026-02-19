Туктамышева оценила тренировку Аделии Петросян перед произвольной программой на ОИ-2026

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева с журналистом Майей Багрянцевой обсудила минувшую тренировку российской фигуристки Аделии Петросян перед выступлением в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026.

По итогам короткой программы на Олимпиаде Петросян занимает пятое место.

— Вчерашнюю тренировку Аделии мы с тобой вместе смотрели. Была борьба с этим самым четверным тулупом. Что сегодня? Она ещё выйдет на лёд перед прокатом произвольной программы?

— Да, сегодня будет ещё одна тренировка перед произвольной программой. Вчерашняя тренировка прошла, как ты правильно выразилась, немного в борьбе. С тройными [прыжками] не было никаких проблем, было очень много попыток четверного тулупа. Она как настоящий боец до конца старалась и в последнюю минуту тренировочного процесса сделала потрясающий четверной тулуп.

Неудивительно, но в начале этих соревнований мы видели, что она тренирует два четверных тулупа, вчера она тренировала один. Интересно, с каким контентом она поедет сегодня в произвольной программе. Думаю, именно по итогам этой утренней тренировки тренеры выберут самую грамотную тактику, обсудят с Аделией, она точно будет знать, что ей делать в каком случае, — сказали Туктамышева и Багрянцева в видео Okko.

Произвольные программы женщины представят вечером в четверг, 19 февраля.