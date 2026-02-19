Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Туктамышева оценила тренировку Аделии Петросян перед произвольной программой на ОИ-2026

Комментарии

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева с журналистом Майей Багрянцевой обсудила минувшую тренировку российской фигуристки Аделии Петросян перед выступлением в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026.

По итогам короткой программы на Олимпиаде Петросян занимает пятое место.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59

— Вчерашнюю тренировку Аделии мы с тобой вместе смотрели. Была борьба с этим самым четверным тулупом. Что сегодня? Она ещё выйдет на лёд перед прокатом произвольной программы?
Да, сегодня будет ещё одна тренировка перед произвольной программой. Вчерашняя тренировка прошла, как ты правильно выразилась, немного в борьбе. С тройными [прыжками] не было никаких проблем, было очень много попыток четверного тулупа. Она как настоящий боец до конца старалась и в последнюю минуту тренировочного процесса сделала потрясающий четверной тулуп.

Неудивительно, но в начале этих соревнований мы видели, что она тренирует два четверных тулупа, вчера она тренировала один. Интересно, с каким контентом она поедет сегодня в произвольной программе. Думаю, именно по итогам этой утренней тренировки тренеры выберут самую грамотную тактику, обсудят с Аделией, она точно будет знать, что ей делать в каком случае, — сказали Туктамышева и Багрянцева в видео Okko.

Произвольные программы женщины представят вечером в четверг, 19 февраля.

