Дарья Домрачева поделилась опытом общения с Юргеном Клоппом в рамках Олимпиады-2026

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева рассказала об опыте общения с бывшим главным тренером дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, присутствующим на Олимпийских играх в Италии.

Ранее футбольный тренер принял символическое участие в мужской биатлонной эстафете на Олимпийских играх — 2026. Юргену доверили посигналить в колокольчик, тем самым объявив о начале заключительного круга гонки.

«Мне удалось вчера с ним встретиться здесь, на стадионе, перекинуться парой слов. Он впервые наблюдает за биатлонными гонками вживую, live, так сказать, прямо ощущает это всё. Тут рядышком, так близко, на мужской эстафете, мы видели, как он объявлял ребятам о заключительном круге дистанции. У него замечательные впечатления, он в восторге от стадиона, от этого места, вообще от атмосферы, которая царит на биатлоне. Рекомендую всем футбольным болельщикам присоединяться к болельщикам биатлонным!» — сказала Домрачева в видео Okko.