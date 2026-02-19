Скидки
Кёрлинг, Олимпиада 2026 в Милане — результаты группового этапа у мужчин

Кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты группового этапа у мужчин
Комментарии

Сегодня, 19 февраля, на Олимпиаде-2026 в Милане завершился групповой этап у кёрлингистов. В полуфинал прошли Швейцария, Канада, Норвегия и Великобритания. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым положением дел в турнирной таблице.

Олимпиада-2026. Кёрлинг, мужчины. Результаты группового этапа:

1. Швейцария — девять побед — нет поражений.
2. Канада — семь — два.
3. Норвегия — пять — четыре.
4. Великобритания — пять— четыре.
5. США — четыре — пять.
6. Италия — четыре — пять.
7. Германия — четыре — пять.
8. Чехия — три — шесть.
9. Швеция — два — семь.
10. Китай — два — семь.

Полуфинальные матчи в мужском олимпийском турнире по кёрлингу пройдут вечером, 19 февраля, матч за третье место — 20 февраля, а за золото Игр — 21 февраля.

