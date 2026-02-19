Скидки
ОИ-2026. Хоккей(ж). США — Канада
«Я впечатлена их победой». Эльвира Эберг — о золоте француженок в эстафете на ОИ-2026

Комментарии

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг, выигравшая серебряную медаль в составе сборной Швеции в эстафете на Олимпийских играх — 2026, заявила, что довольна результатом, при этом высоко оценив победу соперниц из Франции.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
18 февраля 2026, среда. 16:45 МСК
Окончено
1
Франция
2
Швеция
3
Норвегия

– Как вам гонка? Довольны результатом?
– Да, довольна. Мы очень ждали этой гонки. Главное было точно отстрелять и спокойно пройти дистанцию. Да, этот момент я запомню, мы всей командой запомним.

– Как вообще обойти француженок в этом сезоне?
– Сложно. Они очень сильные соперницы. Признаюсь, я впечатлена их победой. Олимпийский старт — огромное давление. Франция выступила потрясающе. Но мы поищем решение, подумаем, как их обойти, — сказала Эльвира Эберг в видео Okko.

