«Я впечатлена их победой». Эльвира Эберг — о золоте француженок в эстафете на ОИ-2026

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг, выигравшая серебряную медаль в составе сборной Швеции в эстафете на Олимпийских играх — 2026, заявила, что довольна результатом, при этом высоко оценив победу соперниц из Франции.

– Как вам гонка? Довольны результатом?

– Да, довольна. Мы очень ждали этой гонки. Главное было точно отстрелять и спокойно пройти дистанцию. Да, этот момент я запомню, мы всей командой запомним.

– Как вообще обойти француженок в этом сезоне?

– Сложно. Они очень сильные соперницы. Признаюсь, я впечатлена их победой. Олимпийский старт — огромное давление. Франция выступила потрясающе. Но мы поищем решение, подумаем, как их обойти, — сказала Эльвира Эберг в видео Okko.