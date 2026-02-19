Стала известна реакция Коростелёва на предложение порно-актрисы о 16-часовом секс-марафоне

Российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о предложении порнозвезды Мэри Рок провести с ним 16-часовой секс-марафон. Данное предложение будет в силе, если спортсмен попадёт на подиум в предстоящем марафоне в рамках Олимпийских игр — 2026.

«За такое весёлое начало дня и медиавыхлоп, ещё я в должниках останусь», — написал Коростелёв в своём телеграм-канале.

Рок выступила с предложением после комментария российского спортсмена Савелия Коростелёва. Лыжник сетовал на отсутствие в Олимпийской деревне презервативов в посте под публикацией ски-альпиниста Никиты Филиппова.

Марафон на 50 км на Олимпиаде-2026 пройдёт в субботу, 21 февраля. Его начало — в 13:00 мск.