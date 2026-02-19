Скидки
Олимпиада 2026

Максим Маринин рассказал, будет ли у Аделии Петросян медаль Олимпиады-2026

Максим Маринин рассказал, будет ли у Аделии Петросян медаль Олимпиады-2026
Максим Маринин
Комментарии

Победитель Олимпиады-2006 в Турине в парном катании Максим Маринин высказался о шансах Аделии Петросян попасть на подиум Игр-2026 в Милане. Для этого ей нужно проявить характер, считает он.

«У Аделии есть все шансы. Естественно, мы все за неё болеем и желаем ей удачи, успеха, показать своё катание — то, на которое она способна. И я думаю, если это произойдёт, медаль у нас будет. Какого качества — не могу сказать. Это труднопрогнозируемый вид спорта, особенно в женском одиночном катании. Но, зная характер этой девочки, думаю, что она в состоянии побороться за самую высокую награду», — приводит слова Маринина ТАСС.

Сегодня, 19 февраля, россиянка выйдет на олимпийский лёд в Милане с произвольной программой под композиции Nocturne No. 1 in D Minor и Yo Soy Maria. Примерное время появления Петросян — в 00:16 по мск. Она выступит в последней разминке под 20-м номером.

Комментарии
