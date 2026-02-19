Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Миша — коренной казах». Хореограф Шайдорова — о причастности России к успеху подопечного

«Миша — коренной казах». Хореограф Шайдорова — о причастности России к успеху подопечного
Комментарии

Хореограф Иван Ригини, сотрудничающий с победителем Олимпийских игр — 2026 в мужском одиночном фигурном катании казахстанцем Михаилом Шайдоровым, ответил, можно ли считать, что Россия причастна к высокому результату его подопечного.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

— Есть мнение, что Россия в какой-то степени причастна к успеху Шайдорова. Вы согласны с этим утверждением?
— Думаю, не стоит так говорить. Мне приятно видеть, как Россия радуется его успеху, но Миша — коренной казах. Уверен, он бы ответил так же. А эмоции россиян показывают, какие у фигурного катания классные фанаты. За Илью Малинина ведь тоже многие переживают, хотя он всю жизнь прожил в США, — приводит слова Ригини Sport24.

Биография Михаила Шайдорова: всё о жизни нового олимпийского чемпиона — 2026
Биография Михаила Шайдорова: всё о жизни нового олимпийского чемпиона — 2026
