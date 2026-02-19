Скидки
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Олимпиада 2026

«Как тебе мотивация?» Серохвостов обратился к Коростелёву после предложения порнозвезды

Даниил Серохвостов
Комментарии

Российский биатлонист, участник Олимпиады-2022 Даниил Серохвостов прокомментировал предложение порнозвезды Мэри Рок для лыжника Савелия Коростелёва.

«Савелий, как тебе мотивация на марафон? Олимпиада раз в четыре года, а такой шанс выпадает раз в жизни», — сказал Серохвостов в телеграм-канале «Комитет спортсменов».

«Mary Rock > олимпийское золото», — добавил Серохвостов в комментариях.

Ранее порноактриса пообещала провести с Коростелёвым 16 часов, если тот выиграет медаль в марафоне на Олимпиаде-2026. Савелий до этого сетовал на отсутствие в Олимпийской деревне презервативов. Марафон на 50 км на Олимпиаде-2026 пройдёт в субботу, 21 февраля. Его начало — в 13:00 мск.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

