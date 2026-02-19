Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Очень вдохновила мужская эстафета». Жанмонно — о победе женской сборной Франции на ОИ

«Очень вдохновила мужская эстафета». Жанмонно — о победе женской сборной Франции на ОИ
Комментарии

Французская биатлонистка Лу Жанмонно, выигравшая в составе сборной Франции женскую эстафету на Олимпийских играх — 2026, рассказала об эмоциях от победы.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
18 февраля 2026, среда. 16:45 МСК
Окончено
1
Франция
2
Швеция
3
Норвегия

Фантастическая гонка, на минуту всех обогнали! Как вам? Что чувствуете?
— Да здорово. Наслаждалась каждой секундой. Меня очень вдохновила мужская эстафета, успех нашей команды.

О чём думали, когда Камиль [Бене] пошла на штрафной круг?
— Да некогда было думать. Опять же, вспомнила мужскую эстафету – они же справились, всё отыграли. Держала себя в руках, даже спокойно себя чувствовала. Было время на стрельбе.

Второе золото – и снова в эстафете. Как настрой на масс-старт? Поборетесь за медаль?
— Посмотрим, – сказала Жанмонно в видео Okko.

Материалы по теме
Это доминация. Франция вынесла соперниц в женской эстафете на Олимпиаде-2026
Это доминация. Франция вынесла соперниц в женской эстафете на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android