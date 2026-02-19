«Очень вдохновила мужская эстафета». Жанмонно — о победе женской сборной Франции на ОИ

Французская биатлонистка Лу Жанмонно, выигравшая в составе сборной Франции женскую эстафету на Олимпийских играх — 2026, рассказала об эмоциях от победы.

— Фантастическая гонка, на минуту всех обогнали! Как вам? Что чувствуете?

— Да здорово. Наслаждалась каждой секундой. Меня очень вдохновила мужская эстафета, успех нашей команды.

— О чём думали, когда Камиль [Бене] пошла на штрафной круг?

— Да некогда было думать. Опять же, вспомнила мужскую эстафету – они же справились, всё отыграли. Держала себя в руках, даже спокойно себя чувствовала. Было время на стрельбе.

— Второе золото – и снова в эстафете. Как настрой на масс-старт? Поборетесь за медаль?

— Посмотрим, – сказала Жанмонно в видео Okko.