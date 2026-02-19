«Очень вдохновила мужская эстафета». Жанмонно — о победе женской сборной Франции на ОИ
Французская биатлонистка Лу Жанмонно, выигравшая в составе сборной Франции женскую эстафету на Олимпийских играх — 2026, рассказала об эмоциях от победы.
Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
18 февраля 2026, среда. 16:45 МСК
Окончено
1
Франция
2
Швеция
3
Норвегия
— Фантастическая гонка, на минуту всех обогнали! Как вам? Что чувствуете?
— Да здорово. Наслаждалась каждой секундой. Меня очень вдохновила мужская эстафета, успех нашей команды.
— О чём думали, когда Камиль [Бене] пошла на штрафной круг?
— Да некогда было думать. Опять же, вспомнила мужскую эстафету – они же справились, всё отыграли. Держала себя в руках, даже спокойно себя чувствовала. Было время на стрельбе.
— Второе золото – и снова в эстафете. Как настрой на масс-старт? Поборетесь за медаль?
— Посмотрим, – сказала Жанмонно в видео Okko.
Комментарии
