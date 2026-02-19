«Савелий, согласился или нет?» Метеля пошутила над пикантным предложением для Коростелёва

Российская биатлонистка Виктория Метеля высказалась о предложении порноактрисы Мэри Рок для Савелия Коростелёва. Она задала лыжнику несколько шутливых вопросов.

«Савелий, вообще несколько вопросов. Друг просил узнать, есть ли вообще какие-то скидки, акции, может, купоны? Поделись с нами, подписчиками, согласился или нет? Когда мы увидим вообще твой ответ, может быть, уже на Олимпиаде?! Как пробежишь, тогда поймём?» — сказала Метеля в телеграм-канале «Комитет спортсменов».

Ранее порноактриса пообещала провести с Коростелёвым 16 часов, если тот выиграет медаль в марафоне на Олимпиаде-2026. Савелий до этого сетовал на отсутствие в Олимпийской деревне презервативов. Марафон на 50 км на Олимпиаде-2026 пройдёт в субботу, 21 февраля. Его начало — в 13:00 мск.