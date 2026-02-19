Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Савелий, согласился или нет?» Метеля пошутила над пикантным предложением для Коростелёва

«Савелий, согласился или нет?» Метеля пошутила над пикантным предложением для Коростелёва
Виктория Метеля
Комментарии

Российская биатлонистка Виктория Метеля высказалась о предложении порноактрисы Мэри Рок для Савелия Коростелёва. Она задала лыжнику несколько шутливых вопросов.

«Савелий, вообще несколько вопросов. Друг просил узнать, есть ли вообще какие-то скидки, акции, может, купоны? Поделись с нами, подписчиками, согласился или нет? Когда мы увидим вообще твой ответ, может быть, уже на Олимпиаде?! Как пробежишь, тогда поймём?» — сказала Метеля в телеграм-канале «Комитет спортсменов».

Ранее порноактриса пообещала провести с Коростелёвым 16 часов, если тот выиграет медаль в марафоне на Олимпиаде-2026. Савелий до этого сетовал на отсутствие в Олимпийской деревне презервативов. Марафон на 50 км на Олимпиаде-2026 пройдёт в субботу, 21 февраля. Его начало — в 13:00 мск.

Материалы по теме
Видео
«Как тебе мотивация?» Серохвостов обратился к Коростелёву после предложения порнозвезды
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android