Евгений Петросян пожелал своей однофамилице-фигуристке победы на ОИ-2026

Российский артист эстрады Евгений Петросян пожелал своей однофамилице, фигуристке Аделии Петросян, победы перед её выступлением в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026.

Сходство фамилий юмориста и спортсменки неоднократно становилось объектом юмора в интернете.

«Конечно, мы все желаем победы. Вне зависимости от того, что она моя однофамилица, если она представляет нашу страну, так пусть божья милость ей поможет установить рекорд», — цитирует Петросяна ТАСС.

Выступления спортсменок в произвольной программе в женском одиночном катании стартуют в 21:00 мск. Начало проката Аделии Петросян запланировано на 0:16 20 февраля мск. Трансляцию произвольной программы на ОИ-2026 покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Петросян в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 заняла пятое место, набрав 72,89 балла. Она выступит в заключительной разминке под 20-м стартовым номером, так как очерёдность выступления фигуристок в произвольной программе отсчитывается в обратном порядке.