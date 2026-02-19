Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Евгений Петросян пожелал своей однофамилице-фигуристке победы на ОИ-2026

Евгений Петросян пожелал своей однофамилице-фигуристке победы на ОИ-2026
Комментарии

Российский артист эстрады Евгений Петросян пожелал своей однофамилице, фигуристке Аделии Петросян, победы перед её выступлением в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026.

Сходство фамилий юмориста и спортсменки неоднократно становилось объектом юмора в интернете.

«Конечно, мы все желаем победы. Вне зависимости от того, что она моя однофамилица, если она представляет нашу страну, так пусть божья милость ей поможет установить рекорд», — цитирует Петросяна ТАСС.

Выступления спортсменок в произвольной программе в женском одиночном катании стартуют в 21:00 мск. Начало проката Аделии Петросян запланировано на 0:16 20 февраля мск. Трансляцию произвольной программы на ОИ-2026 покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Петросян в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 заняла пятое место, набрав 72,89 балла. Она выступит в заключительной разминке под 20-м стартовым номером, так как очерёдность выступления фигуристок в произвольной программе отсчитывается в обратном порядке.

Материалы по теме
Кто, если не Аделия Петросян? Кто у женщин претендует на медали на Олимпиаде в Милане
Кто, если не Аделия Петросян? Кто у женщин претендует на медали на Олимпиаде в Милане
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android