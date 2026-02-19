Филиппов вышел в финал спринта в ски-альпинизме на Олимпийских играх — 2026

Отечественный ски-альпинист Никита Филиппов занял второе место во втором полуфинальном забеге спринта на Олимпиаде-2026. Он уступил лидеру Арно Лите из Швейцарии 0,74 секунды и напрямую прошёл в решающий раунд. Соревнования проходят в условиях сильного снегопада. В качестве лаки-лузера в финал отобрался испанец От Феррер.
Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Спринт, мужчины. 1/2 финала, второй забег:
1. Арно Лита (Швейцария) — 2.33,8
2. Никита Филиппов (Россия) +0,74.
3. От Феррер (Испания) +3,48.
4. Пабло Жинер Дальмассо (Франция) +7,50.
5. Максимильен Дрион дю Шапуа (Бельгия) +13,44.
6. Кэмерон Смит (США) +16,95.
Сегодня, 19 февраля, в Стельвио ски-альпинизм дебютировал на Олимпиадах. В 16:15 мск пройдёт финал. Из первого забега туда напрямую вышли Йон Кистлер (Швейцария) и Ориоль Кардона Коль (Испания).
