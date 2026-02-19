Скидки
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Надо делать вещи». Ски-альпинист Филиппов — после выхода в финал на ОИ-2026

«Надо делать вещи». Ски-альпинист Филиппов — после выхода в финал на ОИ-2026
Комментарии

Стало известно, что сказал российский ски-альпинист Никита Филиппов, вышедший в финал спринта на Олимпийских играх — 2026

«Надо делать вещи», — заявил Филиппов, проходя мимо камеры после успешного финиша.

23-летний Филиппов занял второе место во втором полуфинальном забеге спринта на Олимпиаде-2026. Он уступил лидеру Арно Лите из Швейцарии 0,74 секунды и напрямую прошёл в решающий раунд. Соревнования проходят в условиях сильного снегопада. В качестве лаки-лузера в финал отобрался испанец От Феррер.

Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. 1/2 финала
19 февраля 2026, четверг. 15:25 МСК
Окончено
1
Арно Лита
Швейцария
2:33.79
2
Никита Филиппов
Россия
2:34.53
3
Йон Кистлер
Швейцария
2:34.93

Финальные забеги у мужчин начнутся в 16:15 мск в этот же день, 19 февраля.

Олимпиада-2026 завершится 22 февраля.

