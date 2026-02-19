«Надо делать вещи». Ски-альпинист Филиппов — после выхода в финал на ОИ-2026
Поделиться
Стало известно, что сказал российский ски-альпинист Никита Филиппов, вышедший в финал спринта на Олимпийских играх — 2026
«Надо делать вещи», — заявил Филиппов, проходя мимо камеры после успешного финиша.
23-летний Филиппов занял второе место во втором полуфинальном забеге спринта на Олимпиаде-2026. Он уступил лидеру Арно Лите из Швейцарии 0,74 секунды и напрямую прошёл в решающий раунд. Соревнования проходят в условиях сильного снегопада. В качестве лаки-лузера в финал отобрался испанец От Феррер.
Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. 1/2 финала
19 февраля 2026, четверг. 15:25 МСК
Окончено
1
Арно Лита
Швейцария
2:33.79
2
Никита Филиппов
Россия
2:34.53
3
Йон Кистлер
Швейцария
2:34.93
Финальные забеги у мужчин начнутся в 16:15 мск в этот же день, 19 февраля.
Олимпиада-2026 завершится 22 февраля.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 февраля 2026
-
17:08
-
16:57
-
16:54
-
16:50
-
16:44
-
16:42
-
16:37
-
16:35
-
16:35
-
16:33
-
16:32
-
16:25
-
16:21
-
16:18
-
16:17
-
16:02
-
16:00
-
16:00
-
15:53
-
15:50
-
15:40
-
15:40
-
15:10
-
15:07
-
14:49
-
14:32
-
14:30
-
14:26
-
14:06
-
14:04
-
13:57
-
13:50
-
13:42
-
13:39
-
13:30