«Надо делать вещи». Ски-альпинист Филиппов — после выхода в финал на ОИ-2026

Стало известно, что сказал российский ски-альпинист Никита Филиппов, вышедший в финал спринта на Олимпийских играх — 2026

«Надо делать вещи», — заявил Филиппов, проходя мимо камеры после успешного финиша.

23-летний Филиппов занял второе место во втором полуфинальном забеге спринта на Олимпиаде-2026. Он уступил лидеру Арно Лите из Швейцарии 0,74 секунды и напрямую прошёл в решающий раунд. Соревнования проходят в условиях сильного снегопада. В качестве лаки-лузера в финал отобрался испанец От Феррер.

Финальные забеги у мужчин начнутся в 16:15 мск в этот же день, 19 февраля.

Олимпиада-2026 завершится 22 февраля.