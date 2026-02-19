Никита Филиппов принёс России первую медаль Олимпийских игр — 2026
Ски-альпинист Никита Филиппов принёс России первую медаль зимних Олимпийских игр — 2026. Он стал вторым в спринте. На 1,52 секунды Филиппова определил испанский спортсмен Ориоль Кардона Коль, который выиграл золото. Бронзовая медаль досталась Тибо Ансельме из Франции (+2,31).
Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. Финал
19 февраля 2026, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Ориоль Кардона Коль
Испания
2:34.03
2
Никита Филиппов
Россия
2:35.55
3
Тибо Ансельме
Франция
2:36.34
Сегодня, 19 февраля, в Стельвио ски-альпинизм дебютировал на Олимпиадах. Соревнования проходили в условиях сильного снегопада.
