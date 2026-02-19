Марианна Фаттон выиграла золото в женском спринте в ски-альпинизме на Олимпиаде-2026
Представительница Швейцарии Марианна Фаттон стала первой по итогам финала в женском спринте на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Серебряным призёром стала француженка Эмили Арроп (+2,38 секунды). Тройку сильнейших замкнула Ана Алонсо Родригес из Испании.
Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Женщины. Спринт. Финал
19 февраля 2026, четверг. 15:55 МСК
Окончено
1
Марианна Фаттон
Швейцария
2:59.77
2
Эмили Арроп
Франция
3:02.15
3
Ана Алонсо Родригес
Испания
3:10.22
Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Спринт, женщины. Финал:
1. Марианна Фаттон (Швейцария) — 2.59,7.
2. Эмили Арроп (Франция) +2,38.
3. Ана Алонсо Родригес (Испания) +10,45.
4. Татьяна Палллер (Германия) +13,49.
5. Джулия Мурада (Италия) +15,69.
6. Марго Равинель (Франция) +18,50.
Сегодня, 19 февраля, в Стельвио (Италия) ски-альпинизм дебютировал в программе зимних Олимпийских игр.
Комментарии
