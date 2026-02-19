Скидки
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
21:00 Мск
Олимпиада 2026

Фото: реакция Никиты Филиппова на серебряную медаль Олимпиады-2026
Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх 2026 года. Он принёс России первую награду в Италии. После финиша россиянин упал на снег от радости. Его поздравляли соперники.

Никита Филиппов

Фото: кадр из эфира Okko Sport

Никита Филиппов

Фото: кадр из трансляции

Золото досталось представителю Испании Ориолю Кардоне Колю. Бронзовую медаль соревнований добыл Тибо Ансельме из Франции.

Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. Финал
19 февраля 2026, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Ориоль Кардона Коль
Испания
2:34.03
2
Никита Филиппов
Россия
2:35.55
3
Тибо Ансельме
Франция
2:36.34

Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Спринт, мужчины. Финал:

1. Ориоль Кардона Коль (Испания) — 2.34,03.
2. Никита Филиппов (Россия) +1,52.
3. Тибо Ансельме (Франция) +2,31.
4. Арно Лита (Швейцария) +3,04
5. От Феррер (Испания) +20,42.
6. Йон Кистлер (Швейцария) +23,84.

