Фото: реакция Никиты Филиппова на серебряную медаль Олимпиады-2026

Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх 2026 года. Он принёс России первую награду в Италии. После финиша россиянин упал на снег от радости. Его поздравляли соперники.

Никита Филиппов Фото: кадр из эфира Okko Sport

Никита Филиппов Фото: кадр из трансляции

Золото досталось представителю Испании Ориолю Кардоне Колю. Бронзовую медаль соревнований добыл Тибо Ансельме из Франции.

Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Спринт, мужчины. Финал:

1. Ориоль Кардона Коль (Испания) — 2.34,03.

2. Никита Филиппов (Россия) +1,52.

3. Тибо Ансельме (Франция) +2,31.

4. Арно Лита (Швейцария) +3,04

5. От Феррер (Испания) +20,42.

6. Йон Кистлер (Швейцария) +23,84.