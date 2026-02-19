Минспорта поздравил Филиппова с завоеванием серебряной медали на Олимпиаде-2026

Пресс-служба Министерства спорта России поздравила российского ски-альпиниста Никиту Филиппова с завоеванием серебряной медали на Олимпийских играх — 2026.

«Историческая медаль в ски-альпинизме! Никита Филиппов стал серебряным призёром Олимпийских игр 2026! Стать обладателем одной из первых олимпийских медалей в этой новой дисциплине – по-настоящему легендарно! Никита, мы тобой гордимся!» — говорится в сообщении пресс-службы организации.

На 1,52 секунды Филиппова определил испанский спортсмен Ориоль Кардона Коль, который выиграл золото. Бронзовая медаль досталась Тибо Ансельме из Франции (+2,31).

Сегодня, 19 февраля, в Стельвио ски-альпинизм дебютировал на Олимпиадах. Соревнования проходили в условиях сильного снегопада.