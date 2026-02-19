Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Губерниев отреагировал на серебряную медаль ски-альпиниста Филиппова на Олимпиаде

Губерниев отреагировал на серебряную медаль ски-альпиниста Филиппова на Олимпиаде
Дмитрий Губерниев
Комментарии

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о серебряной медали ски-альпиниста Никиты Филиппова на Олимпиаде-2026. Он отметил, что за спортсмена переживала вся Россия.

Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. Финал
19 февраля 2026, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Ориоль Кардона Коль
Испания
2:34.03
2
Никита Филиппов
Россия
2:35.55
3
Тибо Ансельме
Франция
2:36.34

«Грамотное тактическое прохождение дистанции! В финал попал, большой молодец! Но то, как он боролся… Конечно, мелочей не бывает. Справился с оборудованием. Радость и счастье! Никита Филиппов — огромнейший молодец! Думаю, вся наша большая спортивная страна переживала! Серебро — отличный результат для Филиппова. Молодец!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На 1,52 секунды Филиппова определил испанский спортсмен Ориоль Кардона Коль, который выиграл золото. Бронзовая медаль досталась Тибо Ансельме из Франции (+2,31).

Материалы по теме
Фото
Фото: реакция Никиты Филиппова на серебряную медаль Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android