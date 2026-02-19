Губерниев отреагировал на серебряную медаль ски-альпиниста Филиппова на Олимпиаде
Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о серебряной медали ски-альпиниста Никиты Филиппова на Олимпиаде-2026. Он отметил, что за спортсмена переживала вся Россия.
Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. Финал
19 февраля 2026, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Ориоль Кардона Коль
Испания
2:34.03
2
Никита Филиппов
Россия
2:35.55
3
Тибо Ансельме
Франция
2:36.34
«Грамотное тактическое прохождение дистанции! В финал попал, большой молодец! Но то, как он боролся… Конечно, мелочей не бывает. Справился с оборудованием. Радость и счастье! Никита Филиппов — огромнейший молодец! Думаю, вся наша большая спортивная страна переживала! Серебро — отличный результат для Филиппова. Молодец!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
На 1,52 секунды Филиппова определил испанский спортсмен Ориоль Кардона Коль, который выиграл золото. Бронзовая медаль досталась Тибо Ансельме из Франции (+2,31).
