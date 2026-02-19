Представитель Испании стал первым олимпийским чемпионом по ски-альпинизму среди мужчин

Испанский спортсмен Ориоль Кардона Коль одержал победу в финале мужского спринта на зимней Олимпиаде-2026. Он стал первым олимпийским чемпионом по ски-альпинизму среди мужчин в истории. В 2026 году этот вид спорта дебютировал в программе Игр.

Второе место досталось россиянину Никите Филиппову, который отстал от соперника на 1,52 секунды. Бронзовая медаль досталась Тибо Ансельме из Франции (+2,31).

Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Спринт, мужчины. Финал:

1. Ориоль Кардона Коль (Испания) — 2.34,03.

2. Никита Филиппов (Россия) +1,52.

3. Тибо Ансельме (Франция) +2,31.

4. Арно Лита (Швейцария) +3,04

5. От Феррер (Испания) +20,42.

6. Йон Кистлер (Швейцария) +23,84.

Соревнования проходили в условиях сильного снегопада.