Главная Олимпиада 2026 Новости

Представитель Испании стал первым олимпийским чемпионом по ски-альпинизму среди мужчин

Представитель Испании стал первым олимпийским чемпионом по ски-альпинизму среди мужчин
призёры мужского ски-альпинизма на Олимпиаде-2026
Комментарии

Испанский спортсмен Ориоль Кардона Коль одержал победу в финале мужского спринта на зимней Олимпиаде-2026. Он стал первым олимпийским чемпионом по ски-альпинизму среди мужчин в истории. В 2026 году этот вид спорта дебютировал в программе Игр.

Второе место досталось россиянину Никите Филиппову, который отстал от соперника на 1,52 секунды. Бронзовая медаль досталась Тибо Ансельме из Франции (+2,31).

Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. Финал
19 февраля 2026, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Ориоль Кардона Коль
Испания
2:34.03
2
Никита Филиппов
Россия
2:35.55
3
Тибо Ансельме
Франция
2:36.34

Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Спринт, мужчины. Финал:

1. Ориоль Кардона Коль (Испания) — 2.34,03.
2. Никита Филиппов (Россия) +1,52.
3. Тибо Ансельме (Франция) +2,31.
4. Арно Лита (Швейцария) +3,04
5. От Феррер (Испания) +20,42.
6. Йон Кистлер (Швейцария) +23,84.

Соревнования проходили в условиях сильного снегопада.

