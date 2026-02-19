Россия обошла 70 стран в медальном зачёте Олимпиады-2026 благодаря серебру Филиппова

Сегодня, 19 февраля, Никита Филиппов выиграл серебряную медаль в мужском спринте в ски-альпинизме на Олимпиаде-2026. Это первая награда российской сборной на Играх. После успеха Филиппова Рссия обошла 70 стран в медальном зачёте.

На данный момент лидером является Норвегия, на счету которой уже 33 награды. В топ-3 также входят Италия (всего — 26 медалей) и США (24 медали). Россия занимает 25-е место. У неё такое же количество наград, как и у Грузии.

Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Спринт, мужчины. Финал:

1. Ориоль Кардона Коль (Испания) — 2.34,03.

2. Никита Филиппов (Россия) +1,52.

3. Тибо Ансельме (Франция) +2,31.

4. Арно Лита (Швейцария) +3,04

5. От Феррер (Испания) +20,42.

6. Йон Кистлер (Швейцария) +23,84.