В федерации альпинизма прокомментировали серебро Филиппова на Олимпийских играх — 2026

Председатель комиссии по ски‑альпинизму Федерации альпинизма России Андрей Романов отреагировал на завоевание российским ски-альпинистом Никитой Филипповым серебряной медали на Олимпиаде-2026.

«Серебро на Олимпиаде в Милане — это великолепный результат! Никита очень долго к этому шёл. Он был нацелен. Готовился, у него был сумасшедший объём тренировок. Жил в жёстком режиме: питание, сон. Целеустремлённость у Филиппова была сумасшедшая! Он чётко говорил, что рассчитывает только на медаль с Олимпиады! И он добился своего!» — сказала Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.