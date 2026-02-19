В федерации альпинизма прокомментировали серебро Филиппова на Олимпийских играх — 2026
Председатель комиссии по ски‑альпинизму Федерации альпинизма России Андрей Романов отреагировал на завоевание российским ски-альпинистом Никитой Филипповым серебряной медали на Олимпиаде-2026.
Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. Финал
19 февраля 2026, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Ориоль Кардона Коль
Испания
2:34.03
2
Никита Филиппов
Россия
2:35.55
3
Тибо Ансельме
Франция
2:36.34
«Серебро на Олимпиаде в Милане — это великолепный результат! Никита очень долго к этому шёл. Он был нацелен. Готовился, у него был сумасшедший объём тренировок. Жил в жёстком режиме: питание, сон. Целеустремлённость у Филиппова была сумасшедшая! Он чётко говорил, что рассчитывает только на медаль с Олимпиады! И он добился своего!» — сказала Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
