Норвежские двоеборцы выиграли золото командного спринта на Олимпиаде-2026

Сборная Норвегии по лыжному двоеборью выиграла золотые медали в командном спринте на Олимпийских играх — 2026. Андреас Скоглунн и Йенс Лурос Офтебру на 0,5 секунды опередили соперников из Финляндии Ээро Хирвонена и Илкка Херола в лыжной части соревнвоаний. Топ-3 замкнули спортсмены из Австрии Штефан Реттенеггер и Йоханнес Лампартер (+22,3).

Олимпиада-2026. Лыжное двоеборье. Трамплин + Эстафета 2х7,5 км:

1. Норвегия — 41.18,0.

2. Финляндия +0,5.

3. Австрия +22,3.

4. Италия +1.03,5.

5. Германия +1.06,1.

6. Япония +1.36,7.

Ранее Никита Филиппов (ски-альпинизм) принёс России первую медаль Олимпиады-2026. Он стал вторым в спринте.