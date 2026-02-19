Норвежские двоеборцы выиграли золото командного спринта на Олимпиаде-2026
Сборная Норвегии по лыжному двоеборью выиграла золотые медали в командном спринте на Олимпийских играх — 2026. Андреас Скоглунн и Йенс Лурос Офтебру на 0,5 секунды опередили соперников из Финляндии Ээро Хирвонена и Илкка Херола в лыжной части соревнвоаний. Топ-3 замкнули спортсмены из Австрии Штефан Реттенеггер и Йоханнес Лампартер (+22,3).
Олимпиада 2026. Лыжное двоеборье
Мужчины. Командный спринт. Трамплин + Эстафета 2х7.5 км. Финал
19 февраля 2026, четверг. 16:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Финляндия
3
Австрия
Олимпиада-2026. Лыжное двоеборье. Трамплин + Эстафета 2х7,5 км:
1. Норвегия — 41.18,0.
2. Финляндия +0,5.
3. Австрия +22,3.
4. Италия +1.03,5.
5. Германия +1.06,1.
6. Япония +1.36,7.
Ранее Никита Филиппов (ски-альпинизм) принёс России первую медаль Олимпиады-2026. Он стал вторым в спринте.
