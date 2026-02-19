Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

В федерации альпинизма выразили надежду на популяризацию спорта после серебра ОИ

В федерации альпинизма выразили надежду на популяризацию спорта после серебра ОИ
Никита Филиппов
Комментарии

Председатель комиссии по ски‑альпинизму Федерации альпинизма России Андрей Романов высказался о возможной популяризации ски-альпинизма в стране после успеха Никиты Филиппова на Олимпиаде-2026. Сегодня, 19 февраля, россиянин выиграл серебро в спринте.

Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. Финал
19 февраля 2026, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Ориоль Кардона Коль
Испания
2:34.03
2
Никита Филиппов
Россия
2:35.55
3
Тибо Ансельме
Франция
2:36.34

«Ски-альпинизм — новый вид спорта, который не шибко финансировался. Всё с огромным трудом пробивали всё время. Только два года назад этот вид спорта признали олимпийским. Успели сделать комплексную научную группу, тренерский штаб. Комплексная рабочая группа очень помогала. Серебро Филиппова — большой результат совместного труда. Тренер у него отец — Алексей Викторович. Он главный тренер сборной России. Никита выполнил огромный объём работы. Результат теперь виден! Надеемся, что теперь обратят внимание на наш вид спорта. И он будет популяризирован!» — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Фото
Фото: реакция Никиты Филиппова на серебряную медаль Олимпиады-2026
Россия обошла 70 стран в медальном зачёте Олимпиады-2026 благодаря серебру Филиппова
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android