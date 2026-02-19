В федерации альпинизма выразили надежду на популяризацию спорта после серебра ОИ

Председатель комиссии по ски‑альпинизму Федерации альпинизма России Андрей Романов высказался о возможной популяризации ски-альпинизма в стране после успеха Никиты Филиппова на Олимпиаде-2026. Сегодня, 19 февраля, россиянин выиграл серебро в спринте.

«Ски-альпинизм — новый вид спорта, который не шибко финансировался. Всё с огромным трудом пробивали всё время. Только два года назад этот вид спорта признали олимпийским. Успели сделать комплексную научную группу, тренерский штаб. Комплексная рабочая группа очень помогала. Серебро Филиппова — большой результат совместного труда. Тренер у него отец — Алексей Викторович. Он главный тренер сборной России. Никита выполнил огромный объём работы. Результат теперь виден! Надеемся, что теперь обратят внимание на наш вид спорта. И он будет популяризирован!» — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.