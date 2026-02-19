Скидки
Фото: Никита Филиппов получил серебряную медаль Олимпийских игр — 2026

Сегодня, 19 февраля, прошёл спринт в ски-альпинизме на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Российский ски-альпинист Никита Филиппов выиграл серебряную медаль Олимпиады-2026, чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Коль.

Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. Финал
19 февраля 2026, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Ориоль Кардона Коль
Испания
2:34.03
2
Никита Филиппов
Россия
2:35.55
3
Тибо Ансельме
Франция
2:36.34

Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Филиппов и другие медалисты получили свои награды во время церемонии награждения, которая прошла на стадионе после окончания соревнований. Бронзовым призёром в данном виде программы Олимпийских игр стал француз Тибо Ансельме.

Отметим, что ски-альпинизм дебютировал на Олимпиадах. Соревнования проходили в условиях сильного снегопада.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

