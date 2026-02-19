Филиппов выиграл историческую медаль для России и делал селфи на подиуме. Фото с Игр

19 февраля на арене «Стельвио» (Италия) российский ски-альпинист Никита Филиппов стал вторым в финальном забеге спринта на Олимпийских играх 2026 года. Быстрее россиянина был испанский спортсмен Ориоль Кардона Коль, который выиграл золото. Бронзовая медаль досталась Тибо Ансельме из Франции.

Сегодняшнее соревнование стало дебютным на Олимпиаде для данного вида спорта. Соревнования проходили в условиях сильного снегопада.

Таким образом, Никита Филиппов выиграл первую медаль для России на этих Играх.

Лучшие фото с исторической гонки — в фотоподборке «Чемпионата».

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.