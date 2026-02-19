Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Филиппов выиграл историческую медаль для России и делал селфи на подиуме. Фото с Игр

Филиппов выиграл историческую медаль для России и делал селфи на подиуме. Фото с Игр
Никита Филиппов — серебряный призёр Олимпиады
Комментарии

19 февраля на арене «Стельвио» (Италия) российский ски-альпинист Никита Филиппов стал вторым в финальном забеге спринта на Олимпийских играх 2026 года. Быстрее россиянина был испанский спортсмен Ориоль Кардона Коль, который выиграл золото. Бронзовая медаль досталась Тибо Ансельме из Франции.

Сегодняшнее соревнование стало дебютным на Олимпиаде для данного вида спорта. Соревнования проходили в условиях сильного снегопада.

Таким образом, Никита Филиппов выиграл первую медаль для России на этих Играх.

Лучшие фото с исторической гонки — в фотоподборке «Чемпионата».

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android