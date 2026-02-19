Скидки
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
21:00 Мск
Олимпиада 2026

Министр спорта РФ Дегтярёв поздравил ски-альпиниста Филиппова с серебром Олимпиады

Министр спорта РФ Дегтярёв поздравил ски-альпиниста Филиппова с серебром Олимпиады
Министр спорта России Михаил Дегтярёв отреагировал на серебряную медаль россиянина Никиты Филиппова на Олимпийских играх. Филиппов стал вторым в спринте в ски-альпинизме.

Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. Финал
19 февраля 2026, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Ориоль Кардона Коль
Испания
2:34.03
2
Никита Филиппов
Россия
2:35.55
3
Тибо Ансельме
Франция
2:36.34

«Поздравляю 23-кратного чемпиона России по ски-альпинизму Никиту Филиппова с серебряной медалью зимних Олимпийских игр — 2026, а также новым спортивным званием — заслуженного мастера спорта России.

Это наша первая и от того особенно ценная награда в главном турнире планеты.

Никита показал высокий класс и выдержку. Несмотря на первоначальное отставание от лидеров гонки, он круто прибавил в середине и вырвал серебро, уступив только абсолютному лидеру сезона испанцу Ореолу Кардоне Колу.

Ски-альпинизм впервые представлен в программе Игр, и Никита Филиппов вошёл в историю не только как призёр, но и один из первых олимпийцев в этом виде спорта.

Мужик сказал — мужик сделал! Полностью поддерживаю слова Никиты», — сказал Дегтярёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

