Министр спорта РФ Дегтярёв поздравил ски-альпиниста Филиппова с серебром Олимпиады

Министр спорта России Михаил Дегтярёв отреагировал на серебряную медаль россиянина Никиты Филиппова на Олимпийских играх. Филиппов стал вторым в спринте в ски-альпинизме.

«Поздравляю 23-кратного чемпиона России по ски-альпинизму Никиту Филиппова с серебряной медалью зимних Олимпийских игр — 2026, а также новым спортивным званием — заслуженного мастера спорта России.

Это наша первая и от того особенно ценная награда в главном турнире планеты.

Никита показал высокий класс и выдержку. Несмотря на первоначальное отставание от лидеров гонки, он круто прибавил в середине и вырвал серебро, уступив только абсолютному лидеру сезона испанцу Ореолу Кардоне Колу.

Ски-альпинизм впервые представлен в программе Игр, и Никита Филиппов вошёл в историю не только как призёр, но и один из первых олимпийцев в этом виде спорта.

Мужик сказал — мужик сделал! Полностью поддерживаю слова Никиты», — сказал Дегтярёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.