«Олимпийская сказка». Отец Никиты Филиппова — о серебре сына в ски-альпинизме на ОИ-2026

Старший тренер сборной России по ски-альпинизму Алексей Филиппов, отец российского ски-альпиниста Никиты Филиппова, поделился эмоциями после того, как его сын завоевал серебряную медаль Олимпийских игр – 2026 в Италии. На финише соревнований Филиппов проиграл чемпиону игр испанцу Ориолю Кардоне Колю более полутора секунд.

«То, что случилось – это олимпийское чудо, олимпийская сказка, в которую всегда хочется верить. Я ведь видел, что в финале он бежал уже немного уставшим, ведь профиль трассы немного не его – первая половина.

А вторая половина – именно его тема. Там он чётко отработал, пеший участок просто влетел. Падения и ошибки у других – это такая история, где тонко, там и рвётся.

Могу сказать, что я детально изучал прогноз погоды и понимал, что в день гонки будет сильный снег. Мы примерно за неделю до старта начали делать тонизирующие подводящие работы силового формата, чтобы организму проще было выполнять то, что предстояло в гонке.

Напряжение было просто безумное. Мы, наверное, сутки были в таком колоссальном напряжении. Применяли различные методы, общались с ним и в плане правильного дыхания, и в плане использования эфирных масел в подготовке, сам Никита с психологом работает регулярно.

Конечно, я очень сильно волновался. И больше всего меня волновало то, чтобы он в первом забеге не совершил ошибку на ровном месте, как француз Тибо Ансельме – благо тому хватило запаса, чтобы всё исправить.

Никита подарил нереальные, невероятные эмоции. К этому причастны все – и федерация, и тренеры, и вообще все, кто хоть как-то помогал. И те, кто не помогал – я им тоже благодарен. Пусть с ними было и непросто, но они в тренировочном процессе дают определённые стимулы.

Я горжусь тем, что смог воспитать сына, который твёрд в своих намерениях, у которого достаточно силы духа для того, чтобы делать то, что он делает, достигая своих целей и реализуя свои мечты. Он идёт своим путём и получает от этого удовольствие. А это самое главное», – сказал Алексей Филиппов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.