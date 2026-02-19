Олимпиада 2026, фигурное катание, женщины: состав разминок, порядок выхода на лёд в ПП

Сегодня, 19 февраля, состоится произвольная программа в соревнованиях у женщин по фигурному катанию на Олимпийских играх – 2026 в Италии. В заключительной разминке со своей программой выступит российская фигуристка Аделия Петросян. Старт соревнований запланирован на 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристок на лёд.

Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание, женщины. Порядок выхода фигуристок на лёд:

I разминка:

Лорин Шильд (Франция);

Ливия Кайзер (Швейцария);

Мария Сенюк (Израиль);

Кимми Репон (Швейцария);

Чжан Жуйян (Китай);

Екатерина Куракова (Польша).

II разминка:

Лара Наки Гутманн (Италия);

Ольга Микутина (Австрия);

Юлия Заутер (Румыния);

Иида Кархунен (Финляндия);

Син Чжи А (Южная Корея);

Эмбер Гленн (США).

III разминка:

Софья Самоделкина (Казахстан);

Нина Пинзаррон (Бельгия);

Нина Петрыкина (Эстония);

Ли Ха Ин (Южная Корея);

Изабо Левито (США);

Луна Хендрикс (Бельгия).

IV разминка:

Анастасия Губанова (Грузия);

Аделия Петросян (Россия);

Монэ Тиба (Япония);

Алиса Лью (США);

Каори Сакамото (Япония);

Ами Накаи (Япония).