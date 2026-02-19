Олимпиада 2026, фигурное катание, женщины: состав разминок, порядок выхода на лёд в ПП

Сегодня, 19 февраля, состоится произвольная программа в соревнованиях у женщин по фигурному катанию на Олимпийских играх – 2026 в Италии. В заключительной разминке со своей программой выступит российская фигуристка Аделия Петросян. Старт соревнований запланирован на 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристок на лёд.
Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание, женщины. Порядок выхода фигуристок на лёд:
I разминка:
Лорин Шильд (Франция);
Ливия Кайзер (Швейцария);
Мария Сенюк (Израиль);
Кимми Репон (Швейцария);
Чжан Жуйян (Китай);
Екатерина Куракова (Польша).
II разминка:
Лара Наки Гутманн (Италия);
Ольга Микутина (Австрия);
Юлия Заутер (Румыния);
Иида Кархунен (Финляндия);
Син Чжи А (Южная Корея);
Эмбер Гленн (США).
III разминка:
Софья Самоделкина (Казахстан);
Нина Пинзаррон (Бельгия);
Нина Петрыкина (Эстония);
Ли Ха Ин (Южная Корея);
Изабо Левито (США);
Луна Хендрикс (Бельгия).
IV разминка:
Анастасия Губанова (Грузия);
Аделия Петросян (Россия);
Монэ Тиба (Япония);
Алиса Лью (США);
Каори Сакамото (Япония);
Ами Накаи (Япония).