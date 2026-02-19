«Мужик сказал — мужик сделал». Филиппов высказался о серебре Олимпийских игр — 2026

Российский ски-альпинист Никита Филиппов отреагировал на завоевание серебряной медали в спринте на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Чемпионом в данном виде программы Олимпиады стал испанец Ориоль Кардона Коль.
«Ну что, ребята, мужик сказал — мужик сделал, вот она, медаль! Кто там не верил в меня в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи. Легендарная тема», – сказал Филиппов в видео, размещённом в своём телеграм-канале.
Отметим, что ски-альпинизм дебютировал на Олимпиадах. Соревнования проходили в условиях сильного снегопада.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.
- 19 февраля 2026
-
18:46
-
18:31
-
18:30
-
18:23
-
18:16
-
18:10
-
18:04
-
18:00
-
17:57
-
17:44
-
17:44
-
17:41
-
17:33
-
17:28
-
17:23
-
17:08
-
16:57
-
16:54
-
16:50
-
16:44
-
16:42
-
16:37
-
16:35
-
16:35
-
16:33
-
16:32
-
16:25
-
16:21
-
16:18
-
16:17
-
16:02
-
16:00
-
16:00
-
15:53
-
15:50