Олимпиада 2026 Новости

«Мужик сказал — мужик сделал». Филиппов высказался о серебре Олимпийских игр — 2026

«Мужик сказал — мужик сделал». Филиппов высказался о серебре Олимпийских игр — 2026
Комментарии

Российский ски-альпинист Никита Филиппов отреагировал на завоевание серебряной медали в спринте на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Чемпионом в данном виде программы Олимпиады стал испанец Ориоль Кардона Коль.

Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. Финал
19 февраля 2026, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Ориоль Кардона Коль
Испания
2:34.03
2
Никита Филиппов
Россия
2:35.55
3
Тибо Ансельме
Франция
2:36.34

«Ну что, ребята, мужик сказал — мужик сделал, вот она, медаль! Кто там не верил в меня в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи. Легендарная тема», – сказал Филиппов в видео, размещённом в своём телеграм-канале.

Отметим, что ски-альпинизм дебютировал на Олимпиадах. Соревнования проходили в условиях сильного снегопада.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

