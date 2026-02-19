Видео гонки Никиты Филиппова, на которой спортсмен выиграл первую медаль для России на ОИ

Сегодня, 19 февраля, прошёл спринт в ски-альпинизме на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль Олимпиады-2026, которая стала первой для России на Олимпиаде-2026. Чемпионом в данном виде программы Игр стал испанец Ориоль Кардона Коль.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео финального забега в спринтерских соревнованиях по ски-альпинизму у мужчин.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Отметим, что ски-альпинизм дебютировал на Олимпиадах. Соревнования проходили в условиях сильного снегопада.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.