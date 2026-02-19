Скидки
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
Главная Олимпиада 2026 Новости

Видео гонки Никиты Филиппова, на которой спортсмен выиграл первую медаль для России на ОИ

Видео гонки Никиты Филиппова, на которой спортсмен выиграл первую медаль для России на ОИ
Комментарии

Сегодня, 19 февраля, прошёл спринт в ски-альпинизме на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль Олимпиады-2026, которая стала первой для России на Олимпиаде-2026. Чемпионом в данном виде программы Игр стал испанец Ориоль Кардона Коль.

Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. Финал
19 февраля 2026, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Ориоль Кардона Коль
Испания
2:34.03
2
Никита Филиппов
Россия
2:35.55
3
Тибо Ансельме
Франция
2:36.34

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео финального забега в спринтерских соревнованиях по ски-альпинизму у мужчин.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

Отметим, что ски-альпинизм дебютировал на Олимпиадах. Соревнования проходили в условиях сильного снегопада.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

